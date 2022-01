Travelling .A. Les rencontres ciné à Guilers – La Maison du Diable – Robert Wise Guilers Guilers Catégories d’évènement: Finistère

Guilers

Travelling .A. Les rencontres ciné à Guilers – La Maison du Diable – Robert Wise Guilers, 13 mai 2022, Guilers. Travelling .A. Les rencontres ciné à Guilers – La Maison du Diable – Robert Wise 79 rue Charles de Gaulle 29820 Guilers 79 Rue Charles de Gaulle Guilers

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13 79 rue Charles de Gaulle 29820 Guilers 79 Rue Charles de Gaulle

Guilers Finistère Guilers Un groupe de personnes réuni dans un vieux manoir réputé hanté pour des expériences de parapsychologie. Un classique du cinéma d’épouvante des années 60 avec Julie Harris et Claire Bloom. Pass sanitaire et port du masque obligatoire. +33 2 98 37 37 37 http://www.mairie-guilers.fr/ Un groupe de personnes réuni dans un vieux manoir réputé hanté pour des expériences de parapsychologie. Un classique du cinéma d’épouvante des années 60 avec Julie Harris et Claire Bloom. Pass sanitaire et port du masque obligatoire. 79 rue Charles de Gaulle 29820 Guilers 79 Rue Charles de Gaulle Guilers

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guilers Autres Lieu Guilers Adresse 79 rue Charles de Gaulle 29820 Guilers 79 Rue Charles de Gaulle Ville Guilers lieuville 79 rue Charles de Gaulle 29820 Guilers 79 Rue Charles de Gaulle Guilers

Guilers Guilers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guilers/