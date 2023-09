Traveling Companions : marche sonore inter­gé­né­ra­tio­nelle Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 30 septembre 2023

de 14h30 à 16h30

gratuit

publics@­be­ton­sa­lon.net / +33.(0)1.45.84.17.56 Venez promener vos oreilles autour du quartier ! Ouvert à tous•tes ! « Allez vous pro­­me­­ner la nuit. Marchez si silen­­cieu­­se­­ment que les plan­­tes de vos pieds devien­­nent vos oreilles », c’est avec ces quel­­ques mots que la com­­po­­si­­trice Pauline Oliveros nous guide dans l’une de ses Méditations Sonores. Et c’est donc les yeux bandés que nous irons arpen­­ter les rues voi­­si­­nes pour prêter atten­­tion au moin­­dre bruit ! Un·e pas­­sant·e qui sif­­flote, la sirène d’un bateau au loin­­tain sur la Seine, le souf­­fle du vent au sommet des immeu­­bles… autant de sons que nous col­­lec­­te­­rons et met­­trons en formes, en tex­­tu­­res et en cou­­leurs pour créer une carte sonore du quar­­tier. Bétonsalon – centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines 75013 Paris Contact : https://www.betonsalon.net/spip.php?article1208 +33145841756 info@betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.betonsalon.net/spip.php?article1208

Bétonsalon – centre d'art et de recherche
9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines
75013 Paris

