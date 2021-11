Travel-lllling Museon Arlaten – Musée de Provence, 16 novembre 2021, Arles.

Travel-lllling

du mardi 16 novembre au dimanche 21 novembre à Museon Arlaten – Musée de Provence

Museon Arlaten – musée de Provence Installation – Performance de lumières en mouvement Se présentant lui-même comme « brico-luminologue », **Flop (Philippe Lefèvre, co-fondateur du groupe ZUR)** ne cesse d’explorer l’**infinie puissance poétique de la lumière et du mouvement** que ce soit à travers des spectacles ou dans des installations. Sur un rail, deux ampoules, dans une valise. Ombres, reflets, couleurs et transparences s’agencent en un grand tableau panoramique en mouvement qui témoigne d’un voyage. Selon la vitesse de la lumière, nous passons de l’abstraction à la contemplation d’un paysage éphémère défilant sous nos yeux. Au fur et à mesure des allers-retours, un récit prendre forme dans lequel s’esquisse peu à peu le portrait des propriétaires de cette valise. **Avec Travel-lllling, la vitesse nous rappelle la nécessité de ralentir pour pouvoir découvrir la magie des petites choses du quotidien.** **Cette installation est proposée dans le cadre des “Conversations Arts/Sciences” (17-22 novembre).** Le « Cercle Arts-Sciences en Camargue » est une plateforme coopérative à l’origine de projets croisant connaissances scientifiques et créations artistiques. **Il réunit Le Citron Jaune-CNAREP, le musée Départemental d’Arles Antique, le Museon Arlaten, la Tour du Valat et le Parc naturel régional de Camargue.** **Porter un regard singulier sur notre monde d’aujourd’hui pour imaginer celui de demain, c’est ce que propose cette deuxième édition de Conversations, à travers performances, spectacles, rencontres… engageant un dialogue entre artistes, scientifiques et citoyens.** **Cette année, les processus de transformations seront notre fil rouge. Est-ce que tout est figé ? Comment la poésie métamorphose-t-elle la matière ? Sur quoi nous appuyons-nous ?** **Pour tout public.** **Création** : Flop (Philippe Lefebvre) – **Conception et réalisation du dispositif technique** : Nicolas Le Bodic, Etienne Baillou et Stéphane Lefebvre **Programmation du moteur et mise en lumière :** Julie Dumons **Création sonore :** Antoine Birot **Production :** ATH Associés – Groupe ZUR, coproduction : Les Champs libres Le billet d’entrée au musée donne accès à l’installation Travel-lllling et aux collections permanentes. Tarifs : Plein 8 € / Réduit 5 € / Famille 12 € *

Accès compris dans le billet d’entrée du musée

Performance de lumières en mouvement

Museon Arlaten – Musée de Provence 29 rue de la République 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T10:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T10:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T18:00:00