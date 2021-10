Travel-lllling · Flop Lefebvre Le Théâtre, 26 octobre 2021, Laval.

Travel-lllling · Flop Lefebvre

du mardi 26 octobre au dimanche 31 octobre à Le Théâtre

Sur le quai, une valise entrouverte, dont le contenu est éparpillé. Une lumière défile le long d’un rail : de cet amas d’objets oubliés ou perdus elle vient révéler des paysages et des tableaux, esquissant un récit au fil de ses aller-retours et de nos pensées vagabondes… Se présentant lui-même comme “brico-luminologue”, l’artiste Philippe Lefebvre dit “Flop” n’en finit pas d’explorer les puissances conjuguées de la lumière et du mouvement. Loin des bidouillages numériques, ce sont ici d’ingénieux mécanismes de reflets, de miroirs et d’ombres portées qui offrent ce voyage infiniment poétique.

Entrée libre entre 14h et 18h

Merveilleuses illusions optiques pour cette installation qui renoue avec la magie originelle des jeux d’ombres et de lumières.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T14:00:00 2021-10-31T17:00:00