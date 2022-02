Travaux manuels : masque brésilien Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégorie d’évènement: Martigues

Travaux manuels : masque brésilien

Médiathèque Louis Aragon, le mercredi 23 mars à 14:00

Médiathèque Louis Aragon, le mercredi 23 mars à 14:00

**Dès 6 ans, sur inscription au 04 42 80 27 97.**

Création d’un masque, dessin au pastel et collage de plumes. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500 Martigues Martigues

2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T15:00:00

