Gratuit : oui Réservation en ligne à partir du jeudi 17 février 2022. Entrée selon consignes sanitaires en vigueur. Séances identiques Lors de ces « Travaux en cours », les élèves de Parcours Prépa théâtre du Conservatoire de Nantes présenteront le fruit de leurs recherches et de leur travail sur la thématique des Phèdre(s) : une figure mythique qui a inspiré de nombreuses créations à travers les siècles – de Jean Racine (1677) aux versions plus contemporaines comme celle de l’auteur Wajdi Mouawad (2016). Conservatoire de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://bit.ly/2tMpHNt

