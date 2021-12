Roubaix Amitié Partage Nord, Roubaix Travaux des familles d’Amitié Partage Amitié Partage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Travaux des familles d’Amitié Partage Amitié Partage, 14 décembre 2021, Roubaix. Travaux des familles d’Amitié Partage

Amitié Partage, le mardi 14 décembre à 11:00

Une belle année qui se termine avec [Le Camion](https://www.facebook.com/LeCamionRoubaix/) et une exposition des travaux des familles d’Amitié Partage. [Présentation vidéo de l’exposition.](https://www.youtube.com/watch?v=bbXWE1FR51I)

gratuit sur réservation auprès de l’association Amitié Partage

Exposition Amitié Partage 21 rue du Marechal Foch roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T11:00:00 2021-12-14T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Amitié Partage Adresse 21 rue du Marechal Foch roubaix Ville Roubaix lieuville Amitié Partage Roubaix