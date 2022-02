Travaux d’élèves – La Doline Millau Millau MillauMillau Catégories d’évènement: Aveyron

Millau

Travaux d’élèves – La Doline Millau Millau, 3 juin 2022, MillauMillau. Travaux d’élèves – La Doline 1 rue du Champs Prieur Millau Millau

2022-06-03 – 2022-06-03

Millau Aveyron 1 rue du Champs Prieur Millau Aveyron Millau EUR 6 8 Le Théâtre de la Doline est donc heureux de présenter un répertoire renouvelé et une très large ouverture sur les différents genres de théâtre. Voilà qui réserve bien des surprises… Venez nombreux apprécier le travail réalisé par les comédiens ! Le Théâtre n’existerait pas sans public et les élèves ont besoin de cette bienveillante confrontation pour progresser… Mise en scène des élèves adultes : Emilie Psaume Mise en scène des enfants et ados : Anne Coumes Vendredi 3 Juin – 20h30 Samedi 4 Juin – 20h30 A la salle René Rieux (CREA) Chaque année, la fin de saison annonce l’arrivée tant attendue des spectacles des ateliers Théâtre. Les élèves ont travaillé divers aspects du métier de comédien et le spectacle proposé en sera le fidèle reflet. Le Théâtre de la Doline est donc heureux de présenter un répertoire renouvelé et une très large ouverture sur les différents genres de théâtre. Voilà qui réserve bien des surprises… Venez nombreux apprécier le travail réalisé par les comédiens ! Le Théâtre n’existerait pas sans public et les élèves ont besoin de cette bienveillante confrontation pour progresser… Mise en scène des élèves adultes : Emilie Psaume Mise en scène des enfants et ados : Anne Coumes Vendredi 3 Juin – 20h30 Samedi 4 Juin – 20h30 A la salle René Rieux (CREA) La Doline

1 rue du Champs Prieur Millau Millau

dernière mise à jour : 2021-10-29 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Millau Autres Lieu Millau Millau Adresse 1 rue du Champs Prieur Ville MillauMillau lieuville 1 rue du Champs Prieur Millau Millau Departement Aveyron

Millau Millau MillauMillau Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millaumillau/

Travaux d’élèves – La Doline Millau Millau 2022-06-03 was last modified: by Travaux d’élèves – La Doline Millau Millau Millau Millau 3 juin 2022 Aveyron Millau

MillauMillau Aveyron