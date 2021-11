Oyré commune de oyre Oyré, Vienne TRAVAUX D’ELAGAGE ET D’ABATTAGE commune de oyre Oyré Catégories d’évènement: Oyré

Vienne

TRAVAUX D’ELAGAGE ET D’ABATTAGE commune de oyre, 1 décembre 2021, Oyré. TRAVAUX D’ELAGAGE ET D’ABATTAGE

commune de oyre, le mercredi 1 décembre à 08:00

Afin de garantir le bon fonctionnement du réseau de distribution d’électricité, ainsi que la sécurité des personnes et des biens, SRD entreprend des travaux d’élagage et d’abattage réalisés par la société Graveleau sur la commune le mercredi 1er décembre. commune de oyre oyre Oyré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T08:00:00 2021-12-01T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Oyré, Vienne Autres Lieu commune de oyre Adresse oyre Ville Oyré lieuville commune de oyre Oyré