Travaux à la BU Centre Bibliothèque universitaire Centre Rennes, mardi 19 mars 2024.

Le 18 et 19 mars, la salle G sera fermée pour travaux 18 et 19 mars Accès libre et gratuit 1

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bu-centre

Du 2024-03-18 08:45 au 2024-03-19 17:00.

Lundi 18 et problablement mardi 19 mars, des travaux auront lieu en salle G (des 2 côtés).

Vous pourrez accéder à l’étage et à la salle de groupe 052 mais pas vous installer dans la salle G.

Des nuisances sonores sont à prévoir dans les salles adjacentes.

Merci de votre compréhension

Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Campus Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

bu-contact@listes.univ-rennes1.fr 0223233400

Rodrig MBock