### Pose de prises électriques complémentaires Les salles A, B et F sont en travaux afin d’augmenter le nombre de prises électriques disponibles pour les utilisateurs de la BU. * Salle A et F : pose de blocs de prises complémentaires, pas de fermeture longue de la salle * Salle B : fermeture le jeudi 9 septembre ### Rénovation de l’éclairage La salle C est fermée du lundi 6 au samedi 18 septembre inclus : passage de câbles et remplacement des luminaires pour un modèle moderne avec détecteur de présence et variation de la puissance en fonction de la luminosité. Les documents présents dans la salle seront accessibles en communication indirecte uniquement : vous ne pourrez pas accéder à la salle, mais les bibliothécaires pourront récupérer les documents dont vous avez besoin pour vous. La salle C sera fermée du lundi 6 septembre au samedi 18 septembre inclus. La salle B sera fermée le jeudi 9 septembre. Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Rennes Campus Centre Ille-et-Vilaine

2021-09-06T08:45:00 2021-09-06T19:00:00;2021-09-07T08:45:00 2021-09-07T19:00:00;2021-09-08T08:45:00 2021-09-08T19:00:00;2021-09-09T08:45:00 2021-09-09T19:00:00;2021-09-10T08:45:00 2021-09-10T19:00:00;2021-09-11T08:45:00 2021-09-11T19:00:00;2021-09-13T08:45:00 2021-09-13T19:00:00;2021-09-14T08:45:00 2021-09-14T19:00:00;2021-09-15T08:45:00 2021-09-15T19:00:00;2021-09-16T08:45:00 2021-09-16T19:00:00;2021-09-17T08:45:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T08:45:00 2021-09-18T19:00:00

