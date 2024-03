Travailler près de chez vous Hyper U Saintes, vendredi 12 avril 2024.

Travailler près de chez vous Que vous soyez diplômé ou non, avec ou sans expérience, nous pouvons vous proposer des emplois au sein d’établissements et services médico-sociaux. Vendredi 12 avril, 09h30 Hyper U Entrée libre de 9h30 à 12h au Hyper U de Saintes

Que vous soyez diplômé ou non, avec ou sans expérience, nous pouvons vous proposer des emplois au sein d’établissements et services médico-sociaux.. Venez rencontrer les structures du médico-social (employeurs, centres de formation), tester notre simulateur de vieillissement, et peut-être trouver un métier utile près de chez vous !

Hyper U saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine