TRAVAILLER ENCORE ?! Uckange Uckange Catégories d’évènement: Moselle

Uckange

TRAVAILLER ENCORE ?! Uckange, 1 mai 2022, Uckange. TRAVAILLER ENCORE ?! Uckange

2022-05-01 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-01

Uckange Moselle Uckange 30 années se sont écoulées depuis la fermeture de l’usine d’Uckange. Le temps d’un après-midi, les visiteurs pourront se rencontrer et échanger sur ce vaste sujet qu’est le travail et son évolution durant les dernières décennies, sans oublier l’avenir. Ce temps-fort sera animé par l’association Des mots et Débats, avec parmi les invités Florence Aubenas, journaliste et écrivaine. +33 3 82 57 37 37 http://www.hf-u4.com/ U4

Uckange

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Uckange Autres Lieu Uckange Adresse Ville Uckange lieuville Uckange Departement Moselle

Uckange Uckange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uckange/

TRAVAILLER ENCORE ?! Uckange 2022-05-01 was last modified: by TRAVAILLER ENCORE ?! Uckange Uckange 1 mai 2022 Moselle Uckange

Uckange Moselle