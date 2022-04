Travailler encore ?! Parc du haut-fourneau U4 Uckange Catégories d’évènement: Moselle

Parc du haut-fourneau U4, le dimanche 1 mai à 15:30

Un après-midi pour se retrouver et échanger sur ce vaste sujet qu’est le travail et son évolution durant les dernières décennies sans oublier l’avenir ! C’est l’association Des Mots et Débats qui sera le chef d’orchestre de ce temps fort. Parmi les intervenants, nous aurons le plaisir d’accueillir Florence Aubenas (Journaliste et écrivaine). Débat sur le thème du travail à 15h30 Visites guidées du haut-fourneau à 14h15 et 16h30 Visites guidées hors-circuit à 15h Débat / Tout public Parc du haut-fourneau U4 1 rue du Jardin des Traces Uckange Moselle

2022-05-01T15:30:00 2022-05-01T17:00:00

