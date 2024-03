Travailler durable, c’est possible ! Vie du citoyen Rennes, samedi 23 mars 2024.

Du 2024-03-23 17:30 au 2024-03-23 18:15.

Les métiers à impacts positifs contribuent à un monde plus juste et durable. L’équipe de Séisme informe sur ces métiers en donnant la parole aux individus qui s’engagent dans leurs métiers et en mettant en lumière des structures engagées dans ces voies. En partenariat avec Séisme, des podcasts sur le sujet à retrouver sur leschampslibres.fr

Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine