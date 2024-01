Travailler dans l’interdisciplinarité retours d’expérience Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (OVSQ) Guyancourt, mercredi 7 février 2024.

Travailler dans l'interdisciplinarité retours d'expérience

Nous sommes heureux de vous inviter au séminaire « Travailler dans l’interdisciplinarité retours d’expérience » organisé par l’Institut de l’Énergie Soutenable, le DIM Pamir et la MSH Paris Saclay. Ce séminaire donne la parole aux récits d’expérience d’équipes de projet et de représentants de réseaux de recherche. Les projets présentés appartiennent à des champs divers tels que l’environnement, le patrimoine… et intègrent tous une composante en Sciences humaines et sociales. La première séance aura lieu le 6 février à l’UVSQ de 9h à 12h.

Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (OVSQ) 11 boulevard d'Alembert Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

