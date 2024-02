Travailler comme saisonnier dans le tourisme en AUVERGNE-RHONE-ALPES ! Conseil régional Clermont-Ferrand, lundi 18 mars 2024.

Travailler comme saisonnier dans le tourisme en AUVERGNE-RHONE-ALPES ! saisonnier dans le tourisme :

stands, ateliers métiers du sport, restauration, thermalisme …

témoignages de professionnels Lundi 18 mars, 13h00 Conseil régional

Travaillez comme saisonnier

dans le tourisme

en Auvergne-Rhône-Alpes !

FORUM REGIONAL

Lundi 18 mars 2024

de 13h à 18h

à l’Hôtel de Région à Clermont-Ferrand

Au programme :

Des stands pour s’informer sur les métiers, les formations et construire son projet professionnel

Des ateliers pour tester les métiers :

– animateur d’activités physiques et sportives pour tous

– Cuisinier

– SPA praticienne

…

Paroles de professionnels :

14h : Le tourisme dans la région, c’est quoi ?

14h30 : Travailler l’hiver en montagne, l’été au bord de l’eau, c’est possible !

15h15 : Un job à l’année dans le tourisme, c’est possible !

16h : Se former et se professionnaliser, c’est possible !

Témoignages et questions / reponses avec le public

Partenaires présents :

AFDAS – ASM vitalité – Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme – Campus des métiers et des qualifications Thermalisme, bien – être et pleine santé – Centre de formation aux métiers de la montagne – Fédération régionale hôtellerie plein air – France Travail – Maison des saisonniers du Sancy – Mission locale -Profession sport et loisirs Auvergne – Thermes de Châtel Guyon – Région Auvergne-Rhône-Alpes – Tourisme social et familial – Uniformation – Vulcania – Hécate formation – VVF- Transition Pro – Afrat – resort thermal Aïga à Châtel-Guyon …

Entrée libre et gratuite

un évènement organisé la Région, France Travail et e Profession sports et loisirs auvergne

Conseil régional 59 boulevard Léon Jouhaux Clermont Ferrand 63050 Clermont-Ferrand 63050 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Tourisme métiers du tourisme