Travailler autrement : rencontre avec Jean-Laurent Cassely et Dominique Méda

Le jeudi 01 juin 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Sur réservation

En février 2023, l’Institut Montaigne a publié un rapport intitulé « Les Français au travail : dépasser les idées reçues ». Le sujet est au coeur de l’actualité. A l’occasion d’un Jeudi de l’actualité à la bibliothèque Germaine Tillion, venez débattre avec Jean-Laurent Cassely auteur notamment de « La révolte des premiers de la classe » et Dominique Méda auteure, entre autres titres, de « Manifeste Travail : démocratiser, démarchandiser, dépolluer ».

Notre rapport au travail est, semble-t-il, bouleversé. La crise sanitaire et le télétravail, la crise écologique sont parmi les catalyseurs de ce changement. Elles questionnent en effet nos conditions de travail et nos attentes à son égard : un travail porteur de sens, utile et digne, valorisant et épanouissant. La réalité actuelle, cependant, semble mettre, aussi, en lumière d’autres paramètres : on retient du travail sa pénibilité, le chômage de masse et la technicisation accrue des tâches. Les mouvements récents de « grande démission », de démission silencieuse ( quiet quitting) ou de dénonciation de l’épuisement professionnel (burn out) témoignent d’un impérieux besoin de changement réclamé par une génération. Autant de questions de fond qui trouvent leur résonance dans les débats du moment : réforme des retraites, du développement travail indépendant (freelancing) ou de la semaine de quatre jours.

Jean-Laurent Cassely est journaliste et essayiste, spécialiste des modes de vie et des questions territoriales. Il est notamment l’auteur de La Révolte des premiers de la classe (Arkhe, 2017, réédition augmentée 2022) et co-auteur avec Jérôme Fourquet de La France sous nos yeux, prix du Livre d’Économie et Livre de l’Année 2021 du magazine Lire et Coup de cœur des bibliothécaires de la Ville de Paris.

Dominique Méda est professeur de sociologie et directrice de l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales (IRISSO) à l’Université Paris Dauphine-PSL. Elle est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, seule ou en collaboration, consacrés au travail, à l’emploi, aux politiques sociales et à la reconversion écologique. Dernier ouvrage paru : Isabelle Ferreras, Julie Battilana, Dominique Méda, Manifeste Travail. Démocratiser. Démarchandiser. Dépolluer, Seuil, 2020.

Dédicaces à l’issue de la rencontre.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

Contact :

