Travailler à l’étranger : les bons réflexes ENAC Alumni Toulouse, jeudi 8 février 2024.

Vous souhaitez booster votre recherche d’emploi à l’étranger mais vous ne savez pas par quoi commencer…

Lors de ce webatelier, vous allez :

Découvrir les facteurs de réussite d’une mobilité internationale,

Acquérir une méthode pour s’organiser,

Savoir où s’informer pour travailler à l’étranger

Ce webinaire est organisé en collaboration avec l’APEC, exclusivement pour les alumni de l’ENAC, et sera animé par Liis VARIK.

