Traversant les catastrophes, les aléas, bringuebalé comme tout le monde par le « stop and go », le groupe ado-adultes de l’EMDT du Clunisois répète depuis deux ans (quand c’est possible) un spectacle autour du travail et de la famille, ces deux valeurs parfois portées aux nues, parfois pesantes, souvent drôles et insupportables. Travail et famille ont le mérite de nous permettre d’échapper au néant, nous y plongent aussi parfois, en tous cas nous font rire et pleurer (c’est selon, souvent en même temps).

Nous avons fait un montage de textes de différents auteurs contemporains, pour observer comme des entomologistes la folie et l’humour qui se dégagent des relations que nous entretenons au sein de la famille et au travail, pour peut-être rêver ensemble de liberté, d’égalité … et pourquoi pas de fraternité ?

Avec : Laure Alvès Montreuil, Magali Amourette, Dominique Béruard, Floriane Brément, Alexandre Chauny, Catherine Fasseur, Christine Fontmorin, Noémie Fromentin, Marion Fraize, Arthur Gaillard, Rémi Grolleau, Delphine Juredieu, Nathanaëlle Laboureau, Véronique Maillet, Jean-Maurice Mépas, Coline Poulain, Maël Rossi, Nino Vitaloni, Aline Vue, Anne Wolff, Bastien Wolff, Léa Wolff, (et, sous réserve de la reprise des cours : Sonia Bagady, Maïeul Descours, Jules Fromentin, Alain Géraudel, Céline Humbert, Catherine Penot, )

Professeure : Priscille Cuche

