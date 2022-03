Travail du cuir Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 29 mars 2022, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Travail du cuir Villedieu-les-Poêles 19 rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

2022-03-29 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-03 19:00:00 19:00:00 Villedieu-les-Poêles 19 rue Carnot

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Créatrice d’objets en cuir, je vous invite à découvrir mon atelier ou je fabrique des pièces uniques et en petites séries, ou bien sur-mesure : sacs, cabas, sacs à dos, sacoches, cartables, porte-clés, porte-cartes, portefeuilles, articles de bureau.

Je suis diplômée d’un Bac Design et Arts Appliqués. J’ai ensuite poursuivi ma formation aux Métiers du Cuir option Maroquinerie auprès d’un artisan d’art et d’une entreprise de maroquinerie de luxe.

Toutes mes créations sont issues des procédés traditionnels pour la couture à la main, la sculpture et la teinture.

J’utilise l’un des plus beaux matériaux naturels : le cuir tannage végétal, qui relève de procédés ancestraux et surtout qui est respectueux de l’environnement. Grâce à ce matériau, j’obtiens des sculptures et teintures qui se patinent avec le temps pour des produits en harmonie avec le développement durable.

Venez découvrir dans ma boutique toutes mes collections de sacs et de petite maroquinerie. Et n’hésitez pas à me contacter et à venir me rencontrer pour un projet personnalisé et sur mesure.

Créatrice d’objets en cuir, je vous invite à découvrir mon atelier ou je fabrique des pièces uniques et en petites séries, ou bien sur-mesure : sacs, cabas, sacs à dos, sacoches, cartables, porte-clés, porte-cartes, portefeuilles, articles de bureau…

9decuirs@ecomail.fr +33 6 41 39 58 60 https://9decuirs.wixsite.com/maroquinerie

Créatrice d’objets en cuir, je vous invite à découvrir mon atelier ou je fabrique des pièces uniques et en petites séries, ou bien sur-mesure : sacs, cabas, sacs à dos, sacoches, cartables, porte-clés, porte-cartes, portefeuilles, articles de bureau.

Je suis diplômée d’un Bac Design et Arts Appliqués. J’ai ensuite poursuivi ma formation aux Métiers du Cuir option Maroquinerie auprès d’un artisan d’art et d’une entreprise de maroquinerie de luxe.

Toutes mes créations sont issues des procédés traditionnels pour la couture à la main, la sculpture et la teinture.

J’utilise l’un des plus beaux matériaux naturels : le cuir tannage végétal, qui relève de procédés ancestraux et surtout qui est respectueux de l’environnement. Grâce à ce matériau, j’obtiens des sculptures et teintures qui se patinent avec le temps pour des produits en harmonie avec le développement durable.

Venez découvrir dans ma boutique toutes mes collections de sacs et de petite maroquinerie. Et n’hésitez pas à me contacter et à venir me rencontrer pour un projet personnalisé et sur mesure.

Villedieu-les-Poêles 19 rue Carnot Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

dernière mise à jour : 2022-03-01 par