Travail de la maquette autour des chaises iconiques du design Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Limoges, mercredi 28 février 2024.

Travail de la maquette autour des chaises iconiques du design Explorer les principes du design et découvrir des possibilités de représentation à partir de matériaux de récupération, en créant des maquettes détaillées à l’échelle 1/10 de chaises emblématiques. 28 février 1 mars Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Sur inscription auprès de Virginie Desseix tel. 05 55 43 14 12, tarif 160€ par personne (12 places disponibles) Clôture des inscriptions 10 février

Avec Auréline CALTAGIRONE

Liste de matériel à apporter scotch, cutter, ciseaux, règles, équerres, papier de verre, peinture acrylique, chutes de bois, de carton, de mousse et de tissu.

19 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES

