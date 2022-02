Travail autour des 7 péchés capitaux Saint-Quentin Saint-Quentin

Travail autour des 7 péchés capitaux Saint-Quentin, 23 avril 2022, Saint-Quentin.

2022-04-23 – 2022-04-27

Saint-Quentin Aisne Les sept spectacles du projet 7 péchés capitaux forment un cycle, mais chacun peut être joué indépendamment des autres.

Trois personnages : le Cerveau de cérémonie, le Medium des philosophes et la Spectatrice invisible, sont présents au fil du cycle. Le Cerveau de cérémonie joue des codes des conférenciers pour tenir le fil du questionnement sur le péché interrogé. Le Médium des philosophes porte à la scène les textes des philosophes en incarnant leurs auteurs, et, cachée dans le public, la Spectatrice invisible est un relai entre les spectateurs et les deux autres comédiens, pouvant exprimer parfois tout haut ce que chacun pense tout bas. Par un dispositif scénique immersif, le spectateur est plongé de manière sensorielle dans l’univers spécifique du péché traité. Il est ainsi immédiatement amené à expérimenter et interroger son rapport personnel à la gourmandise, à la paresse, à l’orgueil, à l’envie, à la colère, à la luxure et à l’avarice. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

RÉSERVATIONS / BILLETERIE

03 23 62 36 77

À partir de 7 ans

GRATUIT

à la Scène Europe

Saint-Quentin

