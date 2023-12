Travail autour de la marionnette Centre Paris Anim’ Mercoeur Paris, 26 décembre 2023, Paris.

Du mardi 26 décembre 2023 au vendredi 29 décembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans. payant

Pour ce stage : participation de 20€

Ce seront 4 jours de manipulation et création de spectacle.

Places limitées – inscriptions auprès du secrétariat :

contact@mercoeur.asso.fr –

01 43 79 25 54

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 Paris

Contact : +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr

©Mercoeur