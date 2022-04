Travail à l’ancienne de la laine Pont-Melvez Pont-Melvez Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pont-Melvez

Travail à l’ancienne de la laine Pont-Melvez, 23 août 2022, Pont-Melvez. Travail à l’ancienne de la laine Ferme du Jardin Mod Kozh 1 Lieu-dit Kerantarf Pont-Melvez

2022-08-23 14:15:00 – 2022-08-23 Ferme du Jardin Mod Kozh 1 Lieu-dit Kerantarf

Pont-Melvez Côtes d’Armor Pont-Melvez Côtes-d’Armor 14h15, démonstration cardage, filage, feutrage de la laine avec outils anciens.15h15 atelier feutrage de la laine. Visite sans guide du petit musée de la laine et de la ferme pour voir les animaux et le jardin. Exposition « histoire de la ferme ». Vente légumes/tomates anciennes, confitures, conserves, créations en laine. Buvette/gâteaux. jardinmodkozh@orange.fr +33 6 04 40 81 23 http://jardinmodkozh.com/ 14h15, démonstration cardage, filage, feutrage de la laine avec outils anciens.15h15 atelier feutrage de la laine. Visite sans guide du petit musée de la laine et de la ferme pour voir les animaux et le jardin. Exposition « histoire de la ferme ». Vente légumes/tomates anciennes, confitures, conserves, créations en laine. Buvette/gâteaux. Ferme du Jardin Mod Kozh 1 Lieu-dit Kerantarf Pont-Melvez

dernière mise à jour : 2022-04-13 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pont-Melvez Autres Lieu Pont-Melvez Adresse Ferme du Jardin Mod Kozh 1 Lieu-dit Kerantarf Ville Pont-Melvez lieuville Ferme du Jardin Mod Kozh 1 Lieu-dit Kerantarf Pont-Melvez Departement Côtes d'Armor

Pont-Melvez Pont-Melvez Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-melvez/

Travail à l’ancienne de la laine Pont-Melvez 2022-08-23 was last modified: by Travail à l’ancienne de la laine Pont-Melvez Pont-Melvez 23 août 2022 Côtes-d’Armor Pont-Melvez

Pont-Melvez Côtes d'Armor