Traversée de la Grotte de Trassanel Trassanel, 1 octobre 2022, Trassanel. Traversée de la Grotte de Trassanel Samedi 1 octobre, 09h00 Trassanel

inscription obligatoire. Participation : 10 euros par personne.

Visite du réseau supérieur de la Grotte de Trassanel Trassanel trassanel Trassanel 11160 Aude Occitanie Descente de 2 petits puits d’une dizaine de mètres et parcours des galeries horizontales bien concrétionnées. Sortie par une petite escalade sécurisée. Activité proposée pour tout participant de plus de 12 ans. Durée entre 2 et 3 heures.

2022-10-01T09:00:00+02:00

2022-10-01T12:00:00+02:00

