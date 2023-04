ENS – LE SENTIER DE DÉCOUVERTE DU POINT 700, 22 octobre 2023, Trassanel.

8 km / Difficile (350 m de dénivelé) / + 10 ans

Rendez-vous devant l’église

Haut lieu de la spéléologie, Trassanel est inclus dans le réseau Natura 2000. Malmené par les engins motorisés, le sentier du « point 700 » a été restauré et agrémenté de panneaux pour les promeneurs.

Prévoir pique-nique.

Goûter offert par la mairie..

2023-10-22 à 09:30:00 ; fin : 2023-10-22 17:30:00. .

Trassanel 11160 Aude Occitanie



8 km / Difficult (350 m of ascent) / + 10 years old

Meeting point in front of the church

Trassanel is a high place of speleology and is included in the Natura 2000 network. Badly damaged by motorized vehicles, the path of the « point 700 » has been restored and decorated with signs for walkers.

Bring a picnic.

Snack offered by the town hall.

8 km / Difícil (350 m de ascenso) / + 10 años

Punto de encuentro frente a la iglesia

Trassanel es un lugar privilegiado para la espeleología y está incluido en la red Natura 2000. Muy deteriorado por los vehículos motorizados, el sendero del « punto 700 » ha sido restaurado y equipado con señales para los senderistas.

Lleve un picnic.

Merienda ofrecida por el ayuntamiento.

8 km / Schwer (350 m Höhenunterschied) / + 10 Jahre

Treffpunkt vor der Kirche

Trassanel, eine Hochburg der Höhlenforschung, ist in das Natura-2000-Netzwerk aufgenommen worden. Der von motorisierten Maschinen malträtierte Pfad « Point 700 » wurde restauriert und mit Schildern für Wanderer versehen.

Bringen Sie ein Picknick mit.

Vom Rathaus angebotener Imbiss.

Mise à jour le 2023-04-06 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude