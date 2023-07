Journées européennes du Patrimoine – château de Traslage à Vicq-Sur-Breuilh Traslage Vicq-sur-Breuilh, 16 septembre 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Vicq-sur-Breuilh,Haute-Vienne

Le panorama sur la vallée de la Briance, l’if multicentenaire, le tilleul du XVIIIe, la collection de pommiers anciens du Limousin, la chapelle et le pigeonnier porche du XVIIe siècle. Visite payante.

Le site ouvre uniquement sur les Journées européennes du Patrimoine..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 17:30:00. .

Traslage

Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Panoramic views over the Briance valley, multi-century yew tree, 18th-century lime tree, collection of old Limousin apple trees, chapel and 17th-century porch dovecote. Chargeable visit.

The site is only open during the European Heritage Days.

Vistas panorámicas sobre el valle de Briance, el tejo multisecular, el tilo del siglo XVIII, la colección de viejos manzanos de Limousin, la capilla y el palomar porticado del siglo XVII. Entrada gratuita.

El sitio sólo está abierto durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Das Panorama über das Briance-Tal, die mehrhundertjährige Eibe, die Linde aus dem 18. Jahrhundert, die Sammlung alter Apfelbäume aus dem Limousin, die Kapelle und der Taubenschlag Porche aus dem 17. Der Besuch ist kostenpflichtig.

Die Anlage öffnet nur an den Europäischen Tagen des Kulturerbes.

