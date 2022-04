TRASHBUSTERS, mission z’héros déchets Leers Leers Catégories d’évènement: Leers

Nos campagnes et nos villes sont menacées par une invasion de déchets. Les ordures s’amoncellent dans notre environnement. Heureusement, deux citoyens, se prenant pour des héros, décident de se retrousser les manches. Grâce à un équipement révolutionnaire de haute technologie, la POUBELLE et la PINCE à déchets, ils vont capturer les immondices qui inondent nos rues. Avec plus ou moins de dextérité, nos deux compères vont tenter de ramasser, attraper, jeter, débarrasser tous les détritus qu’ils vont croiser sur leur chemin. Vont-ils réussir leur mission ? Leur bonne volonté suffira-t-elle dans leur quête ? Seront-ils seuls dans leur chasse aux déchets ? Déambulation burlesque et interactive sur échasses Leers Leers Leers Nord

