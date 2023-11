Trash! Théâtre Le 13e Art Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Trash! Théâtre Le 13e Art Paris, 30 novembre 2023, Paris. Du jeudi 30 novembre 2023 au dimanche 28 janvier 2024 :

.Tout public. A partir de 7 ans. payant Réservez sur le site du 13e Art ! 19€ à 49€ Trash! est un spectacle énergique sur les possibilités multiples du recyclage à travers la percussion, la musique et l’humour. Le spectacle se déroule dans un centre de recyclage d’ordures, où quatre travailleurs créatifs donnent une nouvelle vie à toutes sortes de déchets, montrant au public l’excès de consumérisme dans notre société. Bouteilles de butane, parapluies, ballons, boîtes à outils, cornes, sacs de bricolage… Ces gars-là vont tout transformer en sketches musicaux colorés avec pleins d’esprit et d’humour.

Attention ! Leur talent fou est vraiment contagieux. Un spectacle familial, un spectacle pour tous. Théâtre Le 13e Art 30 Place d’Italie 75013 Paris Contact : https://le13emeart.com/les-evenements/trash/ guichet13emeart@gmail.com https://le13emeart.com/les-evenements/trash/

Théâtre Le 13e Art 30 Place d'Italie 75013 Paris Contact : https://le13emeart.com/les-evenements/trash/ guichet13emeart@gmail.com

