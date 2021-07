Trash Quiz – Animation sur la problématique des déchets sauvages Autre lieu, 13 août 2021-13 août 2021, Genève.

du vendredi 13 août au samedi 11 septembre à Autre lieu

### Trash Quiz C’est un quiz de type jeu télévisé dans lequel deux équipes s’affrontent sur le ton de l’humour en répondant à des questions sur la problématique des déchets sauvages. Tout le monde peut participer au quiz ! L’objectif est d’informer le public sur la pollution liée aux déchets sauvages et proposer des solutions pour l’éviter. Des improvisateurs-trices participent également au jeu en tant que présentateurs-trices ou participant-es. Petit aperçu ? [[https://www.youtube.com/watch?v=mx5rGZ0kWlc](https://www.youtube.com/watch?v=mx5rGZ0kWlc)](https://www.youtube.com/watch?v=mx5rGZ0kWlc) Envie d’en savoir plus ? [[https://asleman.org/trashquiz/](https://asleman.org/trashquiz/)](https://asleman.org/trashquiz/) ### Horaires et lieu : De 16h à 19h, toutes les 15 minutes. Aux Bains-des-Pâquis les 17, 18, 27 juillet et 5 août A la plage des Eaux-Vives les 13 et 27 août ainsi que le 11 septembre Un stand avec des informations supplémentaires et un concours se trouvera à proximité. ### L’ASL Depuis 1980, l’Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL) œuvre pour que les eaux du lac et de ses affluents restent aussi pures que possible. Après le combat gagné contre les phosphates et les tuyaux polluants, d’autres préoccupations requièrent notre vigilance, telles que les macrodéchets, les microplastiques, les micropolluants et les espèces envahissantes. L’ASL sensibilise le grand public à ces problématiques, notamment en organisant des actions sur le terrain qui permettent à tout un chacun de passer à l’action. Net’ Léman, le grand nettoyage tout autour du lac, est une de ses actions phares, qui rassemble plus d’un millier de volontaires à chaque édition et permet de récolter entre cinq et dix tonnes de déchets de toutes sortes qui sont triés et si possible recyclés. L’ASL sensibilise depuis de nombreuses années à la problématique des déchets sauvages et de leur impact sur l’environnement et plus spécifiquement sur la faune et la flore du Léman, ainsi que l’eau que nous buvons. Par ses nombreuses actions, l’ASL parvient à toucher un large public. ### Partenaires **Impro Impact** ([[https://www.impro-impact.ch/](https://www.impro-impact.ch/)](https://www.impro-impact.ch/)) Fonction : Création du concept « théâtral » et animation des Trash Quiz Présentation : Association lauréate de l’appel à projets en DD d’UNIGE 2020 co-fondée par un ancien civiliste de l’ASL, dont le but est de sensibiliser la population à diverses questions de société par le biais des arts de la scène et, principalement, de l’improvisation théâtrale. **Université de Genève** Fonction : Conseils en changements de comportement, voire suivi des impacts induits par le projet.

Quiz inspiré d’un jeu télévisé prenant place au bord du lac : 2 équipes s’affrontent en répondant à des questions sur la problématique des déchets sauvages. Tout le monde peut participer !

