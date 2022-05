Trás-os-Montes de Margarida Cordeiro & António Reis Cinéma Ermitage Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Cinéma Ermitage, le samedi 4 juin à 17:15

António Reis et Margarida Cordeiro captent à travers les gestes quotidiens et les rituels ancestraux l’âme d’une région marquée par le déclin agricole et l’exil : le Trás-os-Montes, littéralement “derrière les monts”, au nord-est du Portugal. Interprété par ses habitants, le film renouvelle la démarche anthropologique et prend une forme poétique absolument inédite, ouverte au fantastique. En collaboration avec la Cinémathèque portugaise _Trás-os-Montes_, Margarida Cordeiro & António Reis, 1976 © Cinemateca Portuguesa

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

2022-06-04T17:15:00 2022-06-04T19:30:00

