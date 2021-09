Traquen’art dans l’eau Penne-d’Agenais, 25 septembre 2021, Penne-d'Agenais.

Traquen’art dans l’eau 2021-09-25 – 2021-09-25

Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Acteurs de la biodiversité et artistes vous attendent pour une journée en immersion avec les créatures cachées sous l’eau pour sensibiliser à la préservation de la biodiversité et des milieux aquatiques par le biais des sciences et de l’art.

Expositions, contes, lectures, vidéos, ateliers créatifs…

+33 6 71 01 97 99

Fédé pêche

