Trappeurs en famille en vallée d’Aspe Bedous, mardi 26 mars 2024.

Françoise va vous apprendre les techniques pour devenir un véritable trappeur ! Construction d’igloos, sculpture sur neige, initiation à luge et aux raquettes à neige dans le Parc national de Pyrénées.

Activité très conviviale pour des groupes de 12 personnes maximum, à partir de 5ans.

Raquettes à neige, bâtons, pelles et luge fournis.

Le goûter est préparé par Françoise.

Prévoir gants, vêtements chauds et chaussures fermée imperméables, protection solaire.

Uniquement le mercredi et dimanche après-midi.

RDV devant l’Office de Tourisme à Bedous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 13:30:00

fin : 2024-03-26 17:00:00

Office de Tourisme

Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

