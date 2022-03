Trappeurs en famille Bedous Bedous Catégories d’évènement: Bedous

Pyrénées-Atlantiques

Trappeurs en famille Bedous, 27 mars 2022, Bedous. Trappeurs en famille Bedous

2022-03-27 – 2022-03-27

Bedous Pyrénées-Atlantiques Bedous 22 EUR Le temps d’une demi-journée, découvrez la construction d’igloos et la sculpture sur neige !

Initiation luge.

Matériel fourni et collation.

RDV devant l’Office de Tourisme à Bedous. Le temps d’une demi-journée, découvrez la construction d’igloos et la sculpture sur neige !

Initiation luge.

Matériel fourni et collation.

RDV devant l’Office de Tourisme à Bedous. Le temps d’une demi-journée, découvrez la construction d’igloos et la sculpture sur neige !

Initiation luge.

Matériel fourni et collation.

RDV devant l’Office de Tourisme à Bedous. F.Stuttgé

Bedous

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bedous, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bedous Adresse Ville Bedous lieuville Bedous Departement Pyrénées-Atlantiques

Bedous Bedous Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bedous/

Trappeurs en famille Bedous 2022-03-27 was last modified: by Trappeurs en famille Bedous Bedous 27 mars 2022 Bedous Pyrénées-Atlantiques

Bedous Pyrénées-Atlantiques