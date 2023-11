Les Wampas + Les Sheriff La Merise, 30 mars 2024, TRAPPES.

Les Wampas + Les Sheriff La Merise. Un spectacle à la date du 2024-03-30 à 20:30 (2024-03-30 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

LA MERISE présente PUNK IS NOT DEAD LES WAMPAS Reconnus par le grand public en 2004 pour leur nomination aux Victoires de la Musique, catégorie « groupe/artiste révélation de l’année » alors que les Wampas existent depuis 1983 ! Figures incontournables du rock alternatif, ils se sont fait remarquer avec leur chanson « Manu Chao » et « Chirac en prison ». Après 14 albums studio, 2 albums live et 17 ans après leur dernier concert à La Merise, ils nous reviennent Les Wampas

La Merise TRAPPES Place des Merisiers Yvelines

24.2

EUR24.2.

