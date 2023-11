A Huis Clos – Kery James La Merise Catégories d’Évènement: Trappes

Yvelines A Huis Clos – Kery James La Merise, 3 février 2024, TRAPPES. A Huis Clos – Kery James La Merise. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 20:30 (2024-02-03 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros. LA MERISE présente La nouvelle pièce de l’artiste aux multiples facettes Kery James est puissante par ses mots, sa mise en scène et son interprétation. Soulaymaan, jeune banlieusard, est devenu avocat. Il a toujours cru que l’échec n’était pas une fatalité, quel que soit notre milieu social. Quand son frère Demba est abattu d’une balle dans le dos par un policier, Soulaymaan en est fortement affecté, sans pour autant être ébranlé dans ses convictions. Mais lors du procès en assise, Soulaymaan assiste impuissant à ce qu’il vit comme une parodie. Animé par la colère, Soulaymaan pénètre dans l’appartement du juge avec la ferme intention d’attenter à la vie de ce dernier. La prise d’otage se transforme peu à peu, les mots jaillissent avant que le sang ne coule. A Huis Clos – Kery James Votre billet est ici La Merise TRAPPES Place des Merisiers Yvelines 28.6

Détails
La Merise
Place des Merisiers
TRAPPES
Yvelines

