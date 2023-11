Gnawa Diffusion La Merise, 8 décembre 2023, TRAPPES.

Gnawa Diffusion La Merise. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 20:30 (2023-12-08 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

SPECTACLES C présente Gnawa Diffusion est un groupe musical algérien, fondé en 1992 à Grenoble en France, par Amazigh Kateb, fils du dramaturge et écrivain algérien Kateb Yacine. Ensemble, Amazigh et son groupe sillonnent le monde et diffusent partout leurs rythmes surprenants et complètement méconnus du public de l’époque. Aujourd’hui, Amazigh incarne le symbole de toute une génération en Algérie, au Maroc, en Tunisie et même en France. Dans ses textes, écrits en trois langues (arabe, français et anglais), il revendique la liberté, l’amour, la paix et se bat contre l’obscurantisme et l’impérialisme.

Votre billet est ici

La Merise TRAPPES Place des Merisiers Yvelines

28.6

EUR28.6.

Votre billet est ici