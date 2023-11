Cyril Mokaiesh – Chante Moustaki (Tournée) La Merise Catégories d’Évènement: Trappes

Yvelines Cyril Mokaiesh – Chante Moustaki (Tournée) La Merise, 1 décembre 2023, TRAPPES. Cyril Mokaiesh – Chante Moustaki (Tournée) La Merise. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:30 (2023-12-01 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros. LA MERISE (3-1099473 / 2-1099474 / 1-1099475) présente Cyril Mokaiesh – Chante Moustaki + 1ére PartieA l’occasion des 10 ans de la mort de Moustaki qui mieux que Cyril Mokaiesh pouvait lui rendre hommage? Le jeune chanteur a décidé de réinterpréter douze titres formant comme un portrait rétrospectif du créateur du Métèque. Sans chercher à en dénaturer l’essence mais plutôt à en réveiller les couleurs, Cyril, avec ses yeux clairs, ses origines libanaises et méditerranéennes, son l’amour de la guitare et du voyage, font qu’il est l’évidence pour reprendre ce répertoire. Cyril Mokaiesh Cyril Mokaiesh Votre billet est ici La Merise TRAPPES Place des Merisiers Yvelines 28.6

