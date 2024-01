TRAPPES IMPRO JUNIOR Auditorium de l’école de musique et de danse Trappes, samedi 2 mars 2024.

TRAPPES IMPRO JUNIOR Match d’improvisation théâtrale Samedi 2 mars, 20h00 Auditorium de l’école de musique et de danse Tarif unique de 3€

Une journée dédiée au match d’improvisation théâtrale avec la jeune génération de la compagnie et ses 3 niveaux de joueurs et de joueuses de 9 à l7 ans.

14H30 Benjamin es de Trappes (9/ll ans)

16H00 Cadettes de Trappes (12/14 ans)

20h00 Trappes Impro Junior avec les Z’épices (15/17 ans et adultes)

Auditorium de l'école de musique et de danse 4 rue des Fermes Place Nelson Mandela 78190 Trappes 78190 Yvelines Île-de-France

Théâtre Match d’improvisation théâtrale