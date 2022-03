Trouver votre projet entrepreneurial en 7 étapes à Saint Quentin en Yvelines Cité des métiers de saint Quentin en Yvelines Trappes Catégories d’évènement: Trappes

Trouver votre projet entrepreneurial en 7 étapes à Saint Quentin en Yvelines Cité des métiers de saint Quentin en Yvelines, 10 mai 2022 14:00, Trappes. Mardi 10 mai, 14h00 Sur place Entrée libre – INSCRIPTION OBLIGATOIRE ? au 01 34 82 82 61 01 34 82 82 61 Trouver votre projet entrepreneurial en 7 étapes OFC création d’entreprise, organisme de formation dédié à l’entrepreneuriat féminin, anime le 10 mai 2022 de 14H à 16H L’atelier Trouver votre projet entrepreneurial en 7 étapes à destination des Femmes salariées de Saint-Quentin en Yvelines à la recherche d’un projet entrepreneurial sur-mesure. en partenariat avec la Cité des métiers de Saint Quentin en Yvelines Les 7 étapes ont pour objectif de redéfinir ses centres d’intérêts et ses talents, déterminer son métier-passion et les premières actions à mettre en place pour atteindre l’objectif fixé. Le Programme de l’atelier Étape 1 : Libérer ses pensées négatives par l’écriture automatique Étape 2 : Pratiquer des séances de méditation et de visualisation Étape 3 : Élaborer un vision board de femmes inspirantes Étape 4 : Compléter son igikai pour trouver sa mission de vie Étape 5 : Lister vos talents et vos 3 supers pouvoirs Étape 6 : Élaborer son plan d’action et déterminer ses premiers objectifs Étape 7 : Utiliser la méthode des petits pas pour déterminer ses premières actions stratégiques Cité des métiers de saint Quentin en Yvelines 1 rue des Hêtres ZA du Buisson de la Couldre trappes 78190 Trappes Yvelines mardi 10 mai – 14h00 à 16h00

