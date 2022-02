TRANZISTOR, L’ÉMISSION LIVE ! Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

TRANZISTOR, L’ÉMISSION LIVE ! Château-Gontier-sur-Mayenne, 12 mai 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne. TRANZISTOR, L’ÉMISSION LIVE ! Château-Gontier 4 bie Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-05-12 19:00:00 – 2022-05-12 20:30:00 Château-Gontier 4 bie Rue Horeau

Réunissant trois artistes ou groupes choisis en fonction de leur actualité du moment, l'ambition de ce rendez-vous convivial est d'accompagner les artistes du département. La diversité des invités, une scène, le direct, tous les ingrédients sont réunis pour apprécier les prestations musicales dans les meilleures conditions. L'émission est parallèlement diffusée sur les ondes de L'Autre Radio et accessible ultérieurement en podcast et vidéo sur tranzistor.org. Rendez-vous au Théâtre des Ursulines pour cette 6e édition ! A partir de 12 ans Respect des mesures sanitaires en vigueur. Tranzistor, média culturel proposé par Mayenne Culture, vous invite à découvrir des artistes de la scène musicale locale au cours d'une soirée entre concerts et interviews. contact@le-carre.org +33 2 43 09 21 52 http://www.le-carre.org/

