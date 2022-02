Tranverse Orientation La Comédie de Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

du vendredi 8 avril au dimanche 10 avril à La Comédie de Genève

Prodige de la scène, Dimitris Papaioannou se définit comme un « peintre au théâtre ». L’esthète sublime ses visions picturales par le supplément de vie que leur apporte le plateau. Sa nouvelle création, Transverse Orientation, s’annonce comme un pur moment de grâce et de délicatesse. On y rencontre des créatures hybrides, des apparitions mythologiques, une bête fantastique, des épiphanies mystiques plus subjuguantes les unes que les autres. Leur beauté se révèle dans le crépitement de leur propre combustion. La lumière fut… et avec l’audace de la phalène, le musée vivant de Papaioannou vient marquer nos esprits du fer de sa splendeur.

De CHF 40.- à CHF 10.-

La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Genève Les Eaux-Vives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T21:45:00;2022-04-09T18:00:00 2022-04-09T19:45:00;2022-04-10T15:00:00 2022-04-10T16:45:00

