Paris Atelier de Paris / CDCN île de France, Paris Transversari · Vincent Thomasset Atelier de Paris / CDCN Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Transversari · Vincent Thomasset Atelier de Paris / CDCN, 9 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 9 au 11 novembre 2021 :

mardi, mercredi de 20h30 à 21h45

et jeudi de 17h à 18h15

payant

Habitant d’un univers indéterminé, un homme passe son temps à regarder des écrans, et à dormir. Happé par la fiction, il en vient à incarner les images qui défilent devant ses yeux. Avec Transversari, forme passive du mot latin transversare qui signifie « être traversé par », Vincent Thomasset s’empare du phénomène des hikikomori. Ce terme japonais décrit un état psychosocial de jeunes hommes qui vivent coupés du monde, incapables de tenir le rôle que leur assigne la société. Le personnage solitaire mais entouré de paroles sonores et visuelles de Transversari creuse les limbes du sujet, au sens propre comme au figuré. Ce, pour mieux penser la possibilité d’autres formes de masculinités, invitant à une traversée des sens, des formes et des identités. Spectacles -> Danse Atelier de Paris / CDCN Route du Champ de Manœuvre Paris 75012

1 : Château de Vincennes (1292m) 1 : Bérault (1893m)

Contact :Atelier de Paris / CDCN 01 417 417 07 info@atelierdeparis.org https://www.atelierdeparis.org https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN reservation@atelierdeparis.org Spectacles -> Danse

Date complète :

2021-11-09T20:30:00+01:00_2021-11-09T21:45:00+01:00;2021-11-10T20:30:00+01:00_2021-11-10T21:45:00+01:00;2021-11-11T17:00:00+01:00_2021-11-11T18:15:00+01:00

© Ilanit Illouz

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Atelier de Paris / CDCN Adresse Route du Champ de Manœuvre Ville Paris lieuville Atelier de Paris / CDCN Paris