Isère Villard-de-Lans La Traversée du Vercors hiver a été la première course de longue distance en France (depuis1968) , elle traverse du sud au nord les hauts plateaux du Vercors, espace naturel protégé au sein du Parc, l’itinéraire n’est préparé et damé qu’à cette occasion. info@transvercors.com http://www.traverseesduvercors.fr/ Bois Barbu Bois Barbu (Champ des Polonais) Villard-de-Lans

