Beillé Transvap,chemin de fer touristique de la Sarthe Beillé, Sarthe Transvap, chemin de fer touristique de la Sarthe Transvap,chemin de fer touristique de la Sarthe Beillé Catégories d’évènement: Beillé

Sarthe

Transvap, chemin de fer touristique de la Sarthe Transvap,chemin de fer touristique de la Sarthe, 18 septembre 2021, Beillé. Transvap, chemin de fer touristique de la Sarthe

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Transvap, chemin de fer touristique de la Sarthe

Vous pourrez visiter et découvrir la plus vieille collection de wagon de FRANCE en état de rouler, une locomotive à vapuer Anglaise unique en FRANCE et entièrement restaurée par des bénévoles passionnés. Notre site,datant du 19ème siècle et en plein air , sera entièrement ouvert à nos visiteurs La TRANSVAP et ses bénévoles vous ouvrent leur domaine à la découverte d’un patrimoine ferroviaire historique en FRANCE avec des pièces uniques en état de fonctionnement. Transvap,chemin de fer touristique de la Sarthe Dépôt-gare TRANSVAP, 72160 Beillé Beillé Tuffé Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Beillé, Sarthe Autres Lieu Transvap,chemin de fer touristique de la Sarthe Adresse Dépôt-gare TRANSVAP, 72160 Beillé Ville Beillé lieuville Transvap,chemin de fer touristique de la Sarthe Beillé