Transtoulousaine Force 4 Portet Sur Garonne, 3 octobre 2021, Portet-sur-Garonne.

Transtoulousaine Force 4

Portet Sur Garonne, le dimanche 3 octobre à 09:00

Cette année un départ jusqu’à côté de chez vous à Portet sur Garonne, c’est l’occasion d’en profiter ! En famille, entre amis, avec vos voisins, (re)découvrons Toulouse et sa périphérie à pied pour le plaisir et la santé. Pour fêter les 40 ans de 2P2R, les organisateurs se sont mis en 4 pour vous mitonner 4 nouveaux itinéraires. Cette année, les départs se feront depuis Blagnac, Fonbeauzard, St Orens de Gameville, Portet sur Garonne… et aussi à partir des départs intermédiaires à Sept Deniers, Borderouge, Limayrac (gymnase de l’Hers). Au total, huit départs et des parcours pour tous les goûts de 6 à 16 km ! Ces multiples points de départs sont rendus possibles grâce à nos antennes éponymes : merci à elles ! Quant aux points d’étapes / départ intermédiaires, ils seront animés (grand merci !), par les comités et associations de quartier. Bien entendu, la désormais traditionnelle boucle autour du Ramier (100% accessible) viendra compléter la palette des randonnées possibles. Les organisateurs n’ont pas non plus résisté au plaisir de fixer l’arrivée au très agréable théâtre de verdure. Les marcheurs pourront ainsi profiter du cadre, découvrir les récents aménagements de l’ile du Ramier et bénéficier des transports en commun tout proches. Reste à choisir son itinéraire ; ils sont tous visualisables [ici](https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1E3lZEc_FasWPZMfwVMhf4IzB4FiviXEO&ll=43.60634568095139%2C1.3846702557201995&z=10) Alors qu’on se le dise : convoquez la famille, rassemblez les amis, les voisins, entraînez les collègues de l’asso ou du boulot !

Sur inscription

Proposée par l’association 2 Pieds 2 Roues, pour sa 4ème édition, la traditionnelle convergence piétonne est prévue le dimanche 3 octobre 2021.

Portet Sur Garonne 2 chemin de la Drague, Portet Portet-sur-Garonne Haute-Garonne



