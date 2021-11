Transsibérien, à bord du mythe Cosmopolis, 10 décembre 2021, Nantes.

Transsibérien, à bord du mythe

du vendredi 10 décembre au dimanche 9 janvier 2022 à Cosmopolis

Pour la 5e édition de son festival dédié aux cultures des pays russophones, l’association _Russies ÉtonNantes_ vous invite à un voyage de Moscou à Vladivostok, à bord du mythique Transsibérien. 30 jours pour traverser le pays, franchir les frontières entre l’Europe et l’Asie et partir à la découverte du monde russe, de sa culture et de son histoire! Au programme : exposition photographique et artistique, musique et danse, théâtre et cinéma, littérature et gastronomie, conférences et rencontres. Pour les petits et les grands.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T18:00:00 2021-12-10T20:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-13T13:30:00 2021-12-13T18:00:00;2021-12-14T13:30:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T13:30:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T13:30:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T13:30:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T14:00:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-20T13:30:00 2021-12-20T18:00:00;2021-12-21T13:30:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T13:30:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T13:30:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T13:30:00 2021-12-24T18:00:00;2021-12-25T14:00:00 2021-12-25T18:00:00;2021-12-26T14:00:00 2021-12-26T18:00:00;2021-12-27T13:30:00 2021-12-27T18:00:00;2021-12-28T13:30:00 2021-12-28T18:00:00;2021-12-29T13:30:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T13:30:00 2021-12-30T18:00:00;2021-12-31T13:30:00 2021-12-31T18:00:00;2022-01-01T14:00:00 2022-01-01T18:00:00;2022-01-02T14:00:00 2022-01-02T18:00:00;2022-01-03T13:30:00 2022-01-03T18:00:00;2022-01-04T13:30:00 2022-01-04T18:00:00;2022-01-05T13:30:00 2022-01-05T18:00:00;2022-01-06T13:30:00 2022-01-06T18:00:00;2022-01-07T13:30:00 2022-01-07T18:00:00;2022-01-08T14:00:00 2022-01-08T18:00:00;2022-01-09T14:00:00 2022-01-09T18:00:00