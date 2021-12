Transsibérien, à bord du mythe Cosmopolis, 10 décembre 2021, Nantes.

du vendredi 10 décembre au dimanche 9 janvier 2022 à Cosmopolis

**Exposition photographique de Maksim Kashirin (Tomsk) avec l’aimable participation de Xavier Noël, Sergey Shakuto, Thomas Le Menn, Aleksei Manianin et Sergey Avdeev, Consul Honoraire de France à Nijni Novgorod.** Quoi de plus beau qu’un voyage ? Un voyage en train de plusieurs jours, sans aucun doute ! Les gares et les stations se succèdent à la fenêtre, les montagnes se serrent les unes contre les autres, les lacs et rivières s’étalent généreusement et la splendeur d’un coucher de soleil laisse place à l’aube sereine d’un nouveau jour… Assis à la fenêtre avec une tasse de thé, on sent monter en soi les souvenirs d’enfance… L’exaltation de la découverte d’un nouveau lieu, d’une nouvelle aventure… Sensations si intenses qu’on les souhaiterait éternelles. C’est ce que vous ressentirez instantanément à bord du Transsibérien, et pour longtemps. Personne ne sort indemne de ce parcours de 9000 kms, à travers huit fuseaux horaires et deux continents, de l’Europe à l’Asie. Vous traverserez 88 villes et 16 grands fleuves, ainsi que d’innombrables cours d’eau. Rossiya (Russie), le train le plus rapide, relie Moscou à Vladivostok en seulement six jours, mais six jours inoubliables. Le lac Baïkal attend à mi-chemin pour vous accompagner pendant plusieurs heures hypnotiques. Par la fenêtre de votre compartiment, il vous suffira d’entrevoir la surface argentée du lac pour que votre cœur s’ouvre immédiatement à l’immensité du paysage, bien au-delà des sommets du Khamar Daban, et vos jambes vous porteront plus loin encore, par les sentiers de montagne, sous une voûte étoilée, dans l’odeur d’un feu de bois. Le transsibérien atteint la dernière gare, terminus au bord de l’océan Pacifique. Son parfum iodé envahit le compartiment et vous fait tourner la tête, aimanté par de lointains horizons, pour de nouveaux voyages, mais ce sera une autre histoire… (Maksim Kashirin, novembre 2021) **Maksim Kashirin** Originaire de Tomsk, 41 ans, journaliste de formation, photographe professionnel. Depuis de nombreuses années, Maksim fait partie de l’équipe du service Presse de la société des chemins de fer russes RZhD. Actuellement, il est en charge de la gestion du fonds audiovisuel de la RZhD. Il participe régulièrement à des expostions du prestigieux festival annuel « Russie originelle »

Entrée libre. Pass sanitaire à présenter à l’accueil.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



