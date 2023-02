Transpyr Coast to Coast arrivée devant les Thermes Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Transpyr Coast to Coast arrivée devant les Thermes, 13 juin 2023, Bagnères-de-Bigorre . Transpyr Coast to Coast BAGNERES-DE-BIGORRE arrivée devant les Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrenees arrivée devant les Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE

2023-06-13 – 2023-06-14

arrivée devant les Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrenees – 13 juin : Etape Oloron Ste Marie- Bagnères de Bigorre

– 14 juin : Etape Bagnères de Bigorre – Vielha TRANSPYR COAST TO COAST

Du 11 au 17 juin, 350 cyclistes du monde entier vont tenter de réaliser la traversée qui relie les deux mers.

La 13ème édition de cette course aventure partira depuis la côte Atlantique, dans la

petite ville de Saint-Jean-de-Luz, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et passera par Saint-Jean-Pied-de-Port au Pays basque, puis Oloron-Sainte-Marie dans le Haut Béarn.

La course traversera ensuite le département des Hautes-Pyrénées, avec l’arrivée à la ville

thermale Bagnères-de-Bigorre. https://www.transpyr.com/fr/ arrivée devant les Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrenees arrivée devant les Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville arrivée devant les Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrenees

Transpyr Coast to Coast arrivée devant les Thermes 2023-06-13 was last modified: by Transpyr Coast to Coast arrivée devant les Thermes Bagnères-de-Bigorre 13 juin 2023 arrivée devant les Thermes Bagnères-de-Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE arrivée devant les Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrenees